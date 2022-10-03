Karafırtınalar: 'Gol sayımızı arttırmalıyız'

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor ile golsüz berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, ortaya koydukları futbolu geliştirmeleri gerektiğini söyledi.



Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe pozisyon vermemelerine rağmen 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.



Baştan sona maçta üstün olan tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Bunun için hep hücuma dayalı değişiklikler yaptık. Neticesinde pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Özellikle duran topları daha iyi kullanabilirdik." diye konuştu.



Karşılaşmada topla oynama oranının yüzde 60 kendileri lehine olduğunu aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:



"Bunları söylüyoruz ama neticesinde skoru alamadık. Kaybedebilirdik de çünkü rakibimizde ön tarafta, çok tehlikeli oyuncular var, geniş alanları iyi kullanabilen oyuncular var. Onun için geride çok fazla açık vermemek adına oyunu geride kabullendik. İşin neticesi günün sonunda bir puan var. Oyunumuzun üzerine koymamız ve gol sayımızı arttırmamız gerekiyor."





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