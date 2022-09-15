Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün sonuçları

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları oynandı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ Basketbol: 35-109
Kırklareli Basketbol-Turgutlu Belediyespor: 88-66
Elazığ İl Özel İdare-Diba: 73-55
Urla Belediyesi-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 67-71
İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi: 63-47
Tourism X Boğaziçi Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 80-65
Tarsus Belediyesi-HDI Sigorta Yalova VIP: 88-55
Emlak Konut Gelişim-Botaş Gelişim: 38-75
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ Basketbol: 35-109
Kırklareli Basketbol-Turgutlu Belediyespor: 88-66
Elazığ İl Özel İdare-Diba: 73-55
Urla Belediyesi-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 67-71
İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi: 63-47
Tourism X Boğaziçi Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 80-65
Tarsus Belediyesi-HDI Sigorta Yalova VIP: 88-55
Emlak Konut Gelişim-Botaş Gelişim: 38-75
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