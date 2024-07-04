Kabe'de Neden 7 Kere (defa) Tavaf Edilir?

Tavaf, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in Kabe'yi inşa ettikten sonra yaptıkları kutsal bir ritüeldir. O zamandan beri, tavaf, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve teslimiyetlerini gösteren bir ibadet şekli haline gelmiştir.

Kabe'yi 7 kez tavaf etmenin sebebi, Kuran'da yer alan şu ayetten kaynaklanır: "Sa'yı (tavafı) ve Hacer'i (siyah taşı) tavaf edin. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Kim Allah'a itaat ederse o zaman Allah'ın gazabına uğramaz ve asla hüsrana uğramaz." (Bakara Suresi, 2:196)

Tavafın 7 kez yapılması, Hz. İsmail'in annesi Hacer'in susuzluktan bitkin düşen oğlu İsmail'i emzirmek için Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez koşturmasıyla da ilişkilendirilir. Bu olay, Hacer'in anne sevgisini ve sabrını simgeler.

Tavaf, Müslümanların Allah'a olan birlik ve beraberliklerini gösteren bir ibadettir. Tavaf edenler, Kabe'yi tavaf ederken tüm dünyadaki Müslümanlarla birlikte Allah'ın huzurunda durduklarını hissederler. Tavaf, aynı zamanda Müslümanların günahlarından tövbe etmeleri ve Allah'tan bağışlanma dilemeleri için bir fırsattır.

Tavafın birçok manevi ve psikolojik faydası olduğu bilinmektedir. Tavaf edenler, bu kutsal eylemi gerçekleştirirken huzur, sükunet ve Allah'a yakınlık hissi yaşarlar. Tavaf, aynı zamanda kişinin bencilliğinden ve kibirinden arınmasına ve Allah'a teslim olmasına yardımcı olur.

Sonuç:

Kabe'yi 7 kez tavaf etmek, İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir. Bu kutsal eylemin arkasında yatan manevi anlam, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve teslimiyetlerini gösterir. Tavaf, aynı zamanda Müslümanların günahlarından tövbe etmeleri ve Allah'tan bağışlanma dilemeleri için bir fırsattır.