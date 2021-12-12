İtalya Serie A'nın 17. haftasında Sassuolo ile Lazio karşı karşıya geldi. Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sassuolo 2-1'lik skorla kazandı.



Sassuolo, 6. dakikada Mattia Zaccagni'nin golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Sasuolo, 63. dakikada Raspadori'nin asisti ve Berardi'nin golüyle eşitliği sağladı. 69'da bu kez asisti Berardi yaptı, golü Raspadori attı ve Sassuolo geri dönüp kazanmayı başardı.



Sassuolo'da 74. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan, 87. dakikada yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Yine Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür, 89. dakikada oyuna dahil oldu.



Lazio'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi ise 78'de Elseid Hysaj'ın yerine oyuna girdi.



Sassuolo, 3 haftalık galibiyet hasretinin ardından kazanarak puanını 23'e yükseltti. Lazio ise bu mağlubiyetle birlikte 25 puanda kaldı.



Lazio, gelecek hafta Genoa'yı sahasında ağırlayacak. Sassuolo ise Fiorentina deplasmanına gidecek.





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