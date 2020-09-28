Juventus'tan Dzeko itirafı: 'Anlaşmıştık, geliyordu'

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Alvaro Morata transferi öncesinde Edin Dzeko ile anlaştıklarını ancak imzaların ellerinde olmadan atılamadığını söyledi.



SkySports'a konuşan Paratici Morata'dan önce Dzeko ile anlaştıklarını ilk kez açıklarken, "Dürüst olacağım, Roma'dan Edin Dzeko anlaşması neredeyse tamamlanmıştı. Sonra Roma Milik'in transferini yapamadığı için anlaşma suya düştü." sözlerini kullandı.



Daha sonra ise bir santrafor ihtiyaçları olduğu için arayışlarının devam ettiğini anlatan Paratici, "Daha sonra karşımıza Alvaro'yu alma ihtimali doğdu ve aldık. Onu seviyoruz. Bu transfer döneminde her şey değişebiliyor" diye konuştu.



İddialara göre Juventus'un Edin Dzeko transferi için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşulmuş, Roma'da doğacak santrafor boşluğunu da Napoli'den Milik ile doldurmak istediği yazılmıştı. Roma ile Napoli'nin Milik konusundaki anlaşmazlığının ise bonservis bedeli sebebiyle gerçekleşti ve bu nedenle transferin gerçekleşmediği bilgisi basına yansımıştı.



