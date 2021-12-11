'Juventus, Lukaku'yu istedi ama alamadı'

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun menajerlerinden Federico Pastorello, transfer itiraflarında bulundu.



Lukaku'nun Manchester United'da oynadığı dönemde Juventus'un teklif yaptığını söyleyen Pastorello, "Juventus, Romelu Lukaku için Manchester United ile görüşmüştü. Mandzukic ve Dybala'yı verip, Lukaku'yu almak istiyorlardı ancak görüşmeler bir yerde tıkandı. Sonra da Inter devreye girdi ve transfer tamamlandı." dedi.



"SARRI VE RONALDO İLE GÖRÜŞTÜ"



Belçikalı golcünün Juventus'tan Sarri ve Ronaldo ile görüştüğünü açıklayan menajer, "Lukaku, o dönem Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve Cristiano Ronaldo'yla bile görüştü. Ancak Dybala ve Manchester United, transfere ikna olmamıştı. Bu noktada Marotta, Ausilio, Conte ve ben, Inter'in sahibi Zhang'i teklif yükseltmek için ikna ettik." ifadelerini kullandı.



"ER YA DA GEÇ İTALYA'YA DÖNECEK"



Yıldız santrforun bir gün İtalya'ya geri döneceğini de belirten Pastorello, "Lukaku, İtalya'daki futboluyla dengeleri tamamen değiştirdi. Er ya da geç Lukaku'yu yeniden Serie A'da göreceğiz. Çünkü o, İtalya'yı seviyor. Ancak şimdi Chelsea'de mutlu ve bırakalım orada oyununun tadını çıkarsın." şeklinde konuştu.





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