Jürgen Klopp: "Inter eşleşmesi kolay olmayacak"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Inter eşleşmesi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp: 'Inter eşleşmesi kolay olmayacak'
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14 Aralık 2021 17:04
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Inter eşleşmesinin zor olacağını aktaran Klopp, "Inter, Serie A'nın lideri ve iyi bir durumdalar. Tabii ki zorlu bir rakip. Eşleşmenin nasıl olacağını göreceğiz. Geçen sezon İtalya'da şampiyon oldular. Eşleşme asla kolay olmayacak, her şey mümkün." ifadelerini kullandı.


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