Jürgen Klopp: 'Inter eşleşmesi kolay olmayacak'

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Inter eşleşmesinin zor olacağını aktaran Klopp, "Inter, Serie A'nın lideri ve iyi bir durumdalar. Tabii ki zorlu bir rakip. Eşleşmenin nasıl olacağını göreceğiz. Geçen sezon İtalya'da şampiyon oldular. Eşleşme asla kolay olmayacak, her şey mümkün." ifadelerini kullandı.





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