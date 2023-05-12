Jrue Holiday'e 'Yılın Takım Arkadaşı' ödülü verildi!

Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, NBA'de 2022-23 sezonunun 'Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı' ödülüne layık görüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jrue Holiday'e 'Yılın Takım Arkadaşı' ödülü verildi!
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12 Mayıs 2023 15:07
Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, NBA'de 2022-23 sezonunun 'Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı' ödülüne layık görüldü.

NBA oyuncuları, 2022-23 Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı ödülünün sahibi olarak Holiday'i seçtiler. Holiday ödülü üst üste ikinci sezon ve aynı zamanda son dört sezonda üçüncü kez kazanmış oldu.

2012-13 sezonundan bu yana her yıl sunulan bu ödül, özverili oyun, saha içi ve saha dışı liderlik, diğer NBA oyuncularına akıl hocası ve rol modeli olma ve takıma bağlılık temelinde en iyi takım arkadaşı olarak kabul edilen oyuncuyu takdir ediyor.

Bu sezon All-Star seçilmiş olan Holiday, maç başına 19.3 sayı, 5.1 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarına sahipti.

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