Josef de Souza: 'Zor bir dönemden geçiyoruz'

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Sporting'e 4-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.



Detaylarda kaybettiklerini söyleyen Brezilyalı, "Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam problem değil." dedi.



Son dönemde kötü sonuçlar aldıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Geçen sene de böyle olmuştu ama sonunda şampiyon olmuştuk. Eminim bu sezon da bunu değiştireceğiz. Taraftarlarımızdan takıma inanmasını istiyorum. Bu süreçten düzgün bir şekilde geçeceğiz." ifadelerini kullandı.







