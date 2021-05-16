Josef de Souza: '10 yıldır bugünü bekliyordum'

Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Adem Ljajic, maçın ardından konuştu.



Şampiyonluk için çok dua ettiğini söyleyen Souza: "Tanrı'ya şükürler olsun. Çok dua ettim, çok dua ettim ve çok çalıştım. Bu güzel oyuncu grubuyla sonunda başardık." dedi.



Josef de Souza ayrıca "Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun. O olmasa bu başarıya ulaşamazdık. O bizi bu başarıyla onurlandırdı, bu zafere ulaşmamızı sağladı. O olmasa, ben burada dahi olamazdım. 10 yıl oldu. 10 yıldır hep çok yaklaştım, birçok sefer ligi ikinci sırada tamamladım. Şampiyonluklar kaybettim. Bireysel performansım iyi olsa bile takım olarak kupaya ulaşamıyorduk. Bugün hayatımın en mutlu günü. Bu şampiyonluğu pandemi döneminde işini, sevdiklerini, akrabalarını, arkadaşlarını kaybeden herkese armağan ediyorum. Dünyanın çok zor bir dönem geçirdiği bu günlerde biraz olsun mutluluk yaşatabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.



BJK TV'ye de konuşan Josef de Souza "Bu takımda bu kadar oyuncunun emeğinden sonra bir oyuncuyu öne çıkarmak haksızlık olur. Bazıları çok, bazıları az zaman aldılar ama herkes önemliydi. Önemli maçlar oynadık ama şampiyonluğu bugün aldık. Dün gece uyumadım, 10 yıldır bu anı bekliyordum, hep direklerden döndük, Beşiktaş ailesine teşekkür ediyorum, oğlumun düğününden sonra en mutlu günüm." dedi.



