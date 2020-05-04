Jose Sosa, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gözünü korkuttu

Son günlerde arka arkaya Jose Sosa'nın Estudiantes'e döneceği iddiaları Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu rahatsız etti… uzun süredir Jose Sosa'nın kendilerine imza atacağını söyleyen Başkan, haberler yüzünden Arjantinli oyuncuyla bir görüşme yaptı. Aldığı cevap, "ben takıma ve şampiyonluğa konsantre olmuş durumdayım. Sözleşmemi yenileme yetkisi menajerime ait" dedi.Uzun süredir, "bizim verdiğimiz parayı ülkesinde bulamaz" diyen Ahmet Ağaoğlu'nun, Estudiantes'in son dönemde, Manchester United'dan Marcos Rojo'yu ve Barcelona'nın eski oyuncusu Javier Mascherano'yu alması yüzünden gözü korkmuş durumda.Başkan'ın bir süredir "Jose Sosa'nın gidişine kendimizi hazırlayabiliriz. Bence kalacak ama biz kendimizi hazırlayalım" dediği gelen bilgiler arasında.Jose Sosa'nın sözleşmesiyle ilgili Arjantin'den ilginç bir iddia geldi.. TNT Sports'ta yayımlanan bir değerlendirmede, "Joe Sosa, Estudiantes'e gelmeye hazır… ancak Trabzonspor ile şampiyon olur ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulursa kalacak. Aksi taktirde Estudiantes'e gelecek" iddiası ortaya atıldı.