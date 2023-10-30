Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Oklahoma City Thunder'ın çaylak oyuncusu Chet Holmgren'i överken, "daha da kilo alması" gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz gece Holmgren'le ilk kez karşılaşan Jokic, Nuggets'ın 128-95'lik galibiyetinin ardından 21 yaşındaki oyuncuya bazı tavsiyelerde bulundu.



Jokic, Holmgren'in yeteneklerini övdü ancak genç pivotun biraz daha "şişmanlaması" gerektiğini belirtti:



"Gerçekten yetenekli bir adam ama henüz ilk yılı. Hâlâ her şeyi öğrenme sürecinde: oyunun hızı, nerede avantajlı veya dezavantajlı olduğu gibi şeyleri. Tecrübe kazanması gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse biraz daha şişmanlaması lazım. Ama evet, eşsiz bir yeteneği var."



Jokic ilk karşılaşmada Holmgren'e üstünlük sağlayarak, 30 dakika süre içinde 28 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle oynamıştı.



