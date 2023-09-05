Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Milwaukee Bucks'ın önümüzdeki iki yıl içinde şampiyon olmaması durumunda, Giannis Antetokounmpo'nun ayrılabileceğini öne sürdü.



Jefferson'a göre Bucks ekibi, yıldızını Milwaukee'de tutmak gibi bir arzuya sahipse iki yıl gibi bir süre içinde NBA şampiyonluğunu kazanması gerekiyor.



Jefferson, Road Trippin' isimli podcast'te sakatlıkların takımın playoff başarısını önemli ölçüde etkileyebileceğine de dikkat çekti:



"Bucks önümüzdeki iki yıl içinde şampiyonluğu kazanırsa Giannis'i tutabilir, kazanamazlarsa bence gidici demektir. Bucks'ın aynı şeyleri tekrar deneyeceğini sanmıyorum. Yeni bir koç almışlardı. Bence iki sene zamanları var. Bu süreçte kazanamazlarsa, Giannis'in yoluna başka yerde devam etme fırsatı var."



Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlamış olan ve şampiyonluğun en iyi adaylarından biri olarak görülen Bucks, playofflarda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde ilk turda elenmişti.



Ekip daha sonra koç Mike Budenholzer ile yollarını ayırıp, eski Toronto Raptors oyuncusu Adrian Griffin'i başantrenör olarak atayarak önemli değişiklikler yapmıştı.



Beş yıllığı 228 milyon dolarlık kontratının bitimine üç yıl kalan Giannis, son senesinde oyuncu opsiyonuyla geleceğine karar verme şansına sahip olacak.



