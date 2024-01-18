Utah Jazz ekibinin, yıldız oyuncusu Lauri Markkanen'ın etrafında kadro kurmaya "kararlı göründüğü" iddia edildi.



Bu sezonun başlarında Jazz sıkıntılı bir dönemden geçerken, ekibin Markkanen için gelebilecek takas tekliflerini dikkate alabileceği yönünde haberler ortaya çıkmıştı.



Bu iddialar konunun bizzat Markkanen'a taşınacağı düzeye kadar yoğunlaştığında ise, Jazz forveti Utah'ta kalma arzusunu dile getirmişti. Jazz ise daha sonra Markkanen'ın All-Star seviyesinde oynamaya devam etmesiyle sezon derecesini toparlamayı başarmıştı.



Bir soru-cevap segmentinde ESPN'den Adrian Wojnarowski, muhtemel bir Markkanen takası hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:



"Jazz, Markkanen'in etrafında bir kadro oluşturmaya devam etmeye kararlı görünüyor."



Markkanen 2025'ten önce kontratını uzatmadığı takdirde, 2025'te serbest oyuncu olabilecek.



