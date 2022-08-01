İzmir'de Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir'de Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı
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01 Ağustos 2022 23:43
İzmir'in ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup karşılaşmaları tamamlanırken, son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, gruplarda son müsabakalar yapıldı.

Toplam 4 grupta 16 takımın yer aldığı organizasyonda son 16 turunda A ile B Grubu, C ile de D Grubu'ndaki takımlar çapraz eşleşti.

Galip gelenlerin çeyrek finale yükseleceği, mağlupların ise klasman maçlarına çıkacağı turnuva, 3 Ağustos Çarşamba günü son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek.

B Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda A Grubu üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve grup müsabakalarında bugün alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Büyük Britanya

Fransa-Almanya
Slovenya-Hırvatistan

Litvanya-Çekya

İsrail-Polonya

Sırbistan-Karadağ

İspanya-Kuzey Makedonya

İtalya-Yunanistan

Sonuçlar

A Grubu:

Kuzey Makedonya-Büyük Britanya: 69-71

Fransa-İsrail: 82-66

B Grubu:

İspanya-Polonya: 70-49

Türkiye-Almanya: 68-64

C Grubu:

Yunanistan-Slovenya: 61-73

Sırbistan-Çekya: 82-65

D Grubu:

İtalya-Karadağ: 76-41

Litvanya-Hırvatistan: 83-54

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