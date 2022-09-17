İtalya'da Türk derbisini Sassuolo kazandı

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile Alessio Dionisi'nin yönetimindeki Sassuolo karşı karşıya geldi.



Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sassuolo 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+3'de Agustin Martinez'den geldi.



Sassuolo'da ise Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, sakatlığı bulunan Mert Müldür kadroda yer almazken, ev sahibi Torino'da Emirhan İlkhan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Torino puanını 11'e yükseltirken, Sassuolo 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanda Napoli ile karşılaşırken, Sassuolo kendi evinde Salernitana'yı konuk edecek.





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