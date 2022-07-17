İşte Jesus'un onay verdiği stoper

Fenerbahçe, takımdan ayrılması planlanan Kim Min-Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise Fluminense'nin 25 yaşındaki stoperi Nino. Teknik direktör Jorge Jesus'un da transfere onay verdiği belirtildi.
NİNO İÇİN RESMİ GİRİŞİMLER KİM SONRASI
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre de, oyuncunun menajeriyle ve kulübüyle temasa geçildi. Kim'in transferi açıklandığı an Nino için resmi adımlar atılacak.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Nino'nun, Fluminense ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
NİNO İÇİN RESMİ GİRİŞİMLER KİM SONRASI
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre de, oyuncunun menajeriyle ve kulübüyle temasa geçildi. Kim'in transferi açıklandığı an Nino için resmi adımlar atılacak.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Nino'nun, Fluminense ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.