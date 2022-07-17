İşte Jesus'un onay verdiği stoper

Kim Min-Jae'nin ayrılığını bekleyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Fluminense'nin stoperi Nino'ya onay verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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İşte Jesus'un onay verdiği stoper
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17 Temmuz 2022 12:49
Fenerbahçe, takımdan ayrılması planlanan Kim Min-Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise Fluminense'nin 25 yaşındaki stoperi Nino. Teknik direktör Jorge Jesus'un da transfere onay verdiği belirtildi.



NİNO İÇİN RESMİ GİRİŞİMLER KİM SONRASI

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre de, oyuncunun menajeriyle ve kulübüyle temasa geçildi. Kim'in transferi açıklandığı an Nino için resmi adımlar atılacak.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Nino'nun, Fluminense ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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