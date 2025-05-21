İstanbul Özel Halk Otobüsleri Hangileri, Nasıl Anlaşılır?

İstanbul'daki Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT çatısı altında hizmet veren otobüslerdir. Eskiden farklı renklerde (erguvan, turkuaz vb.) olan özel halk otobüsleri, 17 Eylül 2020 tarihli İBB Meclisi kararıyla İETT çatısı altında tek renk olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Artık tüm özel halk otobüsleri ve İETT'nin kendi otobüsleri sarı renktedir. Bu renk değişimi, toplu ulaşımda bir bütünlük sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle, eskiden özel halk otobüslerini renklerinden ayırt etmek mümkünken, günümüzde bu ayrım renk üzerinden yapılamaz.

Ancak yine de özel halk otobüslerini anlamak için bazı ipuçları mevcuttur:

İETT Logosu ve Numaralandırma: Tüm otobüslerde İETT logosu bulunur. Özel halk otobüsleri de İETT'nin belirlediği hat numaralarını ve tabelalarını kullanır.

İşletmeci Bilgisi: Bazı otobüslerin üzerinde işletmeci firmaların (örn. Öz Ulaş Toplu Taşıma A.Ş., İstanbul Halk Ulaşım A.Ş., Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. vb.) küçük logoları veya isimleri bulunabilir. Ancak bu her zaman belirgin olmayabilir.

"Özel Halk Otobüsü" İfadesi: Bazı otobüslerin ön veya yan tarafında "Özel Halk Otobüsü" ibaresi yer alabilir.

Şoför ve Araç Özellikleri: Genel olarak, belediye otobüsleri (eski adıyla kırmızı otobüsler) daha standart bir yapıya sahipken, özel halk otobüslerinde şoförün araca yaptığı küçük modifikasyonlar (dış aksesuar, iç dekorasyon vb.) görülebilirdi. Ancak bu fark da artık İETT'nin denetimi ve standartlaşma çalışmalarıyla azalmıştır.

Özetle, İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan tüm otobüsler artık sarı renkli olup, İETT'nin hat ve sistemine entegre bir şekilde hizmet vermektedir. Bu nedenle, bir otobüsün "özel halk otobüsü" olup olmadığını renk veya belirgin bir logo ile ayırt etmek artık zorlaşmıştır. Önemli olan, otobüsün üzerindeki hat numarası ve İETT tabelasına bakmaktır.