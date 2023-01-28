İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2023? Ankara, İzmir kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak sorusu bu sene birçok ilde kar yağışının olmamasından dolayı merak ediliyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine yönelik tarihler merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, "Türkiye'de kış başlıyor. Doğuda kar yağışları başlayacak, önemli kar yağışları var. Türkiye'nin hemen her yerinde yağış var. İstanbul'da sıcaklık pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da kar bu hafta sonu görünmüyor ancak Şubat'ın 2'si 3'ü gibi kar yağışı görülecek. Anadolu'ya sürekli bir kar yağışı geliyor. 5-6 gün sürecek bir kar yağışı var. İstanbul'u takip ediyoruz" dedi.Kar yağışının bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıracağını söyleyen Çalışkan, "15-20 kente kar gelecek sonraki günlerde kısım kısım devam edecek. Şubat'ın ilk haftası çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Karadeniz'de ve Anadolu'da. Barajlar çok fayda sağlayacak bu kar yağışlardan." dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre de Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.