Spor Toto 1. Lig'de 10 puanla lider olan Bodrumspor'un Başkanı Rıza Karakaya, "Yıllardır örnek aldığımız kulüplerden biriyle İzmir'de karşılaşmak bizim için büyük onur. Dostça, centilmence maç için İzmir'e gideceğiz." dedi.



"ALTAY MAÇINDA HAK EDEN KAZANSIN"



Karakaya, gazetecilere, ligde kalıcı olma hedefi ile yola çıktıklarını ve mücadeleci bir futbol ortaya koyarak bunun da karşılığını aldıklarını belirtti. Bu hafta İzmir'in asırlık takımı Altay'a konuk olacaklarını aktaran Karakaya, şunları söyledi:



"Yıllarca Bodrumlular olarak Göztepe ve Altay'ın maçlarına giderek, maç özlemimizi gideriyorduk. İzmir kulüplerinin bizde yeri çok ayrı. Final maçında da camialar bizi desteklemişti ayrıca teşekkür ederim. Yıllardır örnek aldığımız kulüplerden biriyle İzmir'de karşılaşmak bizim için büyük onur. Dostça, centilmence maç için İzmir'e gideceğiz. Hak eden kazansın. Şundan eminim ki Altay maçında dostluk kazanacak."



"RAKİPTE KAOS VAR AMA ÇOK İYİ BİR TAKIM"



Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de zor bir ligde mücadele ettiklerini ifade etti.



Sezon başı çok doğru çalıştıklarını ve çalışma anlamında bir sıkıntılarının olmadığını belirten Taşdemir, "Bu hafta Altay ile oynayacağız. İlk puanını aldı, lige kötü girdiler, bir kaos var ama özüne dönüp baktığınızda çok tecrübeli oyuncuları var. Ligimizin de köklü camialarından. Bence çok önemli bir camia, çok iyi bir takım. Evet biraz sıkıntılar yaşadılar ama her an her şeyi yapabilecek bir takım." dedi.



Taşdemir, her hafta olduğu gibi bu hafta da kendilerini zor bir maçın beklediğini kaydetti. Koray Kılınç'ın daha tam iyileşmediğini aktaran Taşdemir, Erkan Değişmez'in de 1-2 hafta sahalarda ayrı kalabileceğini ifade etti.



Kadroya dahil ettikleri her oyuncuyu Bodrumspor'a katkı sağlayabileceğini düşünerek transfer ettiklerini belirten Taşdemir, "Yeni transfer olan kalecimiz Diogo Sousa da böyle bir arkadaşımız. Takıma katılan kalecimiz, genç potansiyeli olan biri. Kendisinden faydalanmaya çalışacağız. Takıma uyum sağladığında forma şansını bulacaktır." diye konuştu.



FUTBOLCULAR İDDİALI



Bodtumspor, ligin 5. haftasında 11 Eylül Pazar günü İzmir'de karşılaşacağı Altay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.



Bodrum İlçe Stadı'nda hazırlarına devam eden takımın tecrübeli oyuncusu Abdurrahman Canlı, "Mükemmel bir gidişatımız var. Bunu her zaman sürdürmek istiyoruz. Hazır bir takıma yeni katıldım. Adaptasyon süreci vardı ve bunu da atlattım. Ben de takımıma nasıl katkı verebilirim bunun düşüncesi içerisindeyim." ifadesini kullandı.



Başarılı defans oyuncusu Süleyman Özdamar ise Bodrumspor olarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarına bildirdi. Performansını daha yukarıya taşıyacağına inandığını dile getiren Özdamar, "Eyüpspor maçında herkes Eyüpspor'u favori gösteriyordu. Futbol sahada oynanıyor. Bunun da sahada oynandığını Bodrsumpor olarak gösterdik. Bizim için güzel bir hafta oldu." dedi.





