İsmail Kartal: 'Kazanamıyorsak kaybetmemeliyiz'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 beraber kaldıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin, "Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de kaybetmedik." dedi.



Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta galip geldikleri için morallerinin yüksek olduğunu, o yüzden de maça iyi başladıklarını söyledi.



İlk 15 dakikada bir gol bulduklarını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:



"İki tane de yüzde yüz gol kaçırdık. Bu golleri atabilseydik, maçı kazanan taraf olabilirdik. Daha sonra Çaykur Rizespor'un baskılı oyunu karşısında biraz geri çekildik. Çaykur Rizespor'un da pozisyonları vardı. İlk devreyi 1-0 önde kapattık. İkinci yarı oyunu dengeledik ama duran toptan beklemediğimiz bir gol yedik. Sakat ve hasta oyuncularımız nedeniyle takımda rotasyon yapamıyoruz. Hep aynı oyunculara yüklendiğimiz için yük dağılımını yapamıyoruz. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı, maç 1-1 berabere bitti. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de kaybetmedik. Kazanabilirdik de. Bir puan için oyuncularımı tebrik ediyorum."



