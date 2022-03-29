İsmail Kartal, Kayserispor'a kafayı taktı

Fenerbahçe , 10 Nisan'da ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Normalde derbi öncesi maçlarda büyük takımlar, genelde motivasyon sorunları yaşardı. Ancak bu hafta rakibin Kayserispor olması, Sarı-Lacivertliler için işleri değiştirdi!



İsmail Kartal, ocak ayında Fenerbahçe'deki ikinci teknik adamlık dönemine başlamıştı. Aradan geçen süreçte Kartal'a en büyük darbe vuran maç, Türkiye Kupası'nda kaybedilen Kayserispor karşılaşması oldu. Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında deplasmanda, üstelik ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamalarına rağmen son saniyelerde Ramazan Civelek'in golüyle turu geçen taraf olmuştu.



Her fırsatta Türkiye Kupası'na büyük önem verdiklerini söyleyen İsmail Kartal için bu turnuvaya havlu atmak, üzerindeki baskının tavan yapmasına neden olmuştu.



Kayseri'den 4'te 0



Ligde son 6 karşılaşmada alınan 5 galibiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'nin ayağa kalkmasını ve Devler Ligi için iddialı hale gelmesini sağladı.



Kartal, hem bu seriyi devam ettirmek hem de Kayserispor'dan rövanşı almak için ekibiyle birlikte adeta gece gündüz çalışıyor. Tecrübeli teknik adam, takımına izin verdiği günlerde bile rakip analizi için mesaiye devam ediyor.



Kartal, ligde son 4 maçını da kaybederek ciddi bir düşüş yaşayan Kayserispor'a bir darbe de kendisi vurmak istiyor.





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