Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi sona erdi

1. Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2024 22:01
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış, teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ligin 24. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Gürsel yönetiminde 11 maça çıkan Kocaelispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery