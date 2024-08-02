İsmail Haniye kimdir, nerede, nasıl öldü? Haniye suikasti

New York Times'ın (NYT) isimlerini açıklamama koşuluyla iki İranlı ve bir Amerikalının da bulunduğu 7 Ortadoğulu yetkili ile konuşarak hazırladığı haberine göre İsmail Haniye konutuna iki ay önce yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatılarak öldürüldü.

Hamas ve Devrim Muhafızları suikastten İsrail'i sorumlu tuttu ancak İsrail, Haniye'nin öldürülmesinin ardından resmî ağızdan bir açıklama yapmadı. Ortadoğulu yetkililere göre operasyonun hemen ardından İsrail, ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun ayrıntılarını bildirdi.

Suikastın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken suikast planı hakkında önceden haberdar olmadıklarını söylemişti.

Devrim Muhafızları üyesi olan İranlı yetkililer, patlayıcının hassaslığının 2020'de bir MOSSAD ekibinin İranlı üst düzey nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'yi öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söylüyor.

Önce Haniye'nin İran'a geldiğinde nerede kaldığı tespit edildi.

Haniye'nin kaldığı yer, Sadabad Parkı yakınında konukevi olarak kullanılan 4 katlı bir bina. Devrim Muhafızları tarafından korunan bina, üst düzey konukları ağırlamak ve gizli toplantılar yapmak için kullanılıyordu.

Haniye'nin kaldığı belirlenen odaya bomba 2 ay önde yerleştirildi.

Uzaktan kumandadaki tuşa basmak için Haniye'nin kesin olarak konukevindeki odasına yerleştiği tespit edildi.

Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için başkent Tahran'a giden ve akşam saatlerinde konutuna gelen Haniye için uzaktan kumandadaki düğmeye 31 Temmuz gecesi yerel saatle 02:00'de basıldı.

Bombanın yerleştirildiği oda darmadağın oldu, dış cephesi de çöktü.