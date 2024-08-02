İsmail Haniye kimdir, nerede, nasıl öldü? Haniye suikasti

New York Times'ın (NYT) isimlerini açıklamama koşuluyla iki İranlı ve bir Amerikalının da bulunduğu 7 Ortadoğulu yetkili ile konuşarak hazırladığı haberine göre İsmail Haniye konutuna iki ay önce yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatılarak öldürüldü.
Hamas ve Devrim Muhafızları suikastten İsrail'i sorumlu tuttu ancak İsrail, Haniye'nin öldürülmesinin ardından resmî ağızdan bir açıklama yapmadı. Ortadoğulu yetkililere göre operasyonun hemen ardından İsrail, ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun ayrıntılarını bildirdi.
Suikastın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken suikast planı hakkında önceden haberdar olmadıklarını söylemişti.
Devrim Muhafızları üyesi olan İranlı yetkililer, patlayıcının hassaslığının 2020'de bir MOSSAD ekibinin İranlı üst düzey nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'yi öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söylüyor.
Peki suikast nasıl düzenlendi?
Önce Haniye'nin İran'a geldiğinde nerede kaldığı tespit edildi.
Haniye'nin kaldığı yer, Sadabad Parkı yakınında konukevi olarak kullanılan 4 katlı bir bina. Devrim Muhafızları tarafından korunan bina, üst düzey konukları ağırlamak ve gizli toplantılar yapmak için kullanılıyordu.
Haniye'nin kaldığı belirlenen odaya bomba 2 ay önde yerleştirildi.
Uzaktan kumandadaki tuşa basmak için Haniye'nin kesin olarak konukevindeki odasına yerleştiği tespit edildi.
Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için başkent Tahran'a giden ve akşam saatlerinde konutuna gelen Haniye için uzaktan kumandadaki düğmeye 31 Temmuz gecesi yerel saatle 02:00'de basıldı.
Bombanın yerleştirildiği oda darmadağın oldu, dış cephesi de çöktü.
Bombayı odaya kimin yerleştirdiği ise hâlâ bilinmiyor.
İsmail Haniye kimdir?
63 yaşındaki İsmail Haniye, 1962 yılında Filistin'deki El Şati Mülteci Kampı'nda doğdu.
İlköğrenimini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen kurumlarda alan Haniye, Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı okudu. Hamas ile tanışması da üniversite yıllarına denk geliyor.
Genç yaştan itibaren Filistin davasına dahil olan Haniye, 1980'lerin sonunda Hamas'ın önde gelen üyelerinden biri oldu.
Birinci İntifada sırasında tutuklandı ve üç yıl boyunca hapiste kaldı.
1992'de bazı Hamas lideriyle birlikte İsrail ve Lübnan arasındaki tarafsız bölgeye sürgün edildi. Sürgünden sonra Gazze'ye döndü. 1997'de Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin'in ofisinin başına geldi ve konumunu güçlendirdi.
Haniye, 2006 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Filistin Başbakanı olarak atandı ancak bir yıl sonra, El Fetih ile Hamas arasında Gazze'de yaşanan ve bir hafta süren kanlı güç savaşının sonunda görevden alındı.
Görevden alınmasını "anayasaya aykırı" olarak nitelendiren Haniye, Gazze'yi yönetmeye devam etti.
Haniye evli ve 13 çocuk babası.
Dünya onları konuşuyor: Hamas'ın liderleri kim?
Marvan İsa, Halid Meşal, Mahmud Zahar, Yahya Sinvar, İsmail Haniye, Muhammed Deif.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de İslami Direniş Hareketi Şura Konseyi tarafından Halid Mişal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçildi.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı, Hamas içerisindeki en yüksek rütbeli pozisyon.
Uzun yıllardır sürgünde yaşıyordu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı 2018 yılında Haniye'yi terörist olarak tanımladı.
Haniye, "terörist" olarak tanımlanmasının ardından Hamas'ın diplomatik karargâhının bulunduğu ve İsrail ile zaman zaman müzakerelerin yürütüldüğü Katar'a gitti ve sürgünde yaşadı.
Türkiye'ye de sık sık gelirdi
Hamas lideri İsmail Haniye, sık sık Türkiye'ye gelen isimlerden biriydi.
2013'te Haniye, AKP Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de düzenlediği grup toplantısına katılmıştı.
Haniye son olarak 20 Nisan'da Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da görüşmüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkesin tesisi için atılacak adımların ele alındığı kaydedilmişti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da bulunan Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye, cemaat lideri Hasan Kılıç'ın ölümü nedeniyle İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etmişti.
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