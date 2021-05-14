Inter Kolarov ile sözleşme uzatmayacak

Inter'in deneyimli savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'un sözleşmesinin önümüzdeki sezon uzatılmayacağı belirtildi.



İtalyan basını Kolarov'un sezon boyunca sakatlıklardan kurtulamadığını ve geçtiğimiz gün de fıtık ameliyatı olduğunu yazdı. Sırp oyuncunun 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen Inter kulübünün Kolarov'un ayrılığına izin vereceği ifade edildi.



Sezon başında Fenerbahçe ile ciddi görüşmeler yapılmasına rağmen Roma'dan Inter'e transfer olmayı tercih etmişti. Inter'de ise tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 asist üretmişti.



