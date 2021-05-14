Inter Kolarov ile sözleşme uzatmayacak

Inter, 1 yıllık opsiyon hakkını elinde bulundurduğu Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini yenilemeyecek. 35 yaşındaki Sırp savunmacı geçtiğimiz gün fıtık ameliyatı oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter Kolarov ile sözleşme uzatmayacak
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14 Mayıs 2021 04:26
Inter'in deneyimli savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'un sözleşmesinin önümüzdeki sezon uzatılmayacağı belirtildi.

İtalyan basını Kolarov'un sezon boyunca sakatlıklardan kurtulamadığını ve geçtiğimiz gün de fıtık ameliyatı olduğunu yazdı. Sırp oyuncunun 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen Inter kulübünün Kolarov'un ayrılığına izin vereceği ifade edildi.

Sezon başında Fenerbahçe ile ciddi görüşmeler yapılmasına rağmen Roma'dan Inter'e transfer olmayı tercih etmişti. Inter'de ise tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 asist üretmişti.

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