İncirlik Üssü nerede? Adana İncirlik Üssü ne zaman kuruldu? İHH İncirlik Hava Üssü'ne gidiyor!

İncirlik Hava Üssü, birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biridir, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir.[1] Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu birincil birim ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat, (39 ABW) 'dir. İncirlik Hava Üssü ile ilgili 57 Sertleştirilmiş uçak barınakları arasında bulunan bir 3.048 m (10.000 ft) -Uzun pisti vardır.Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz'e 56 km mesafededir. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.İncirlik Hava Üssü'nün kurulması kararı Aralık 1943 İkinci Kahire Konferansı sırasında alınsa da inşaatı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra başladı. Amerikan Ordusu Mühendisler Kolordusu 1951 baharında İncirlik Hava Üssü inşaatına başladı. ABD Hava Kuvvetleri, başlangıçta orta ve ağır bombardıman uçakları için acil evreleme ve kurtarma yeri olarak kullanmayı planladı. Türk Genelkurmay ve ABD Hava Kuvvetleri Aralık 1954 yılında yeni Hava Üssü için ortak kullanım anlaşmasını imzaladı. 21 Şubat 1955 tarihinde, Hava Üssü'nün resmi adı olarak Adana Hava Üssü seçildi. Hava Üssü'nün konuk birimi olarak 7216. Hava Üssü filosuydu. Bu Hava Üssü 28 Şubat 1958 tarihinde "İncirlik Hava Üssü" adını almıştır. 15 Eylül 1997'de Kuzey Irak'a düzenlenen Operasyon Kuzey İzleme'de 39. Hava Kanat Komutanlığındaki mülkleri desteklemek ve komuta etmek için kullanılır hale getirildiği belirtildi.İncirlik Hava Üssü'nün kurulması kararı Aralık 1943 İkinci Kahire Konferansı sırasında alınsa da inşaatı II. Dünya Savaşı'nın, sona ermesinden sonra başladı. Amerikan Ordusu Mühendisler Kolordusu 1951 baharında İncirlik Hava Üssü inşaatına başladı. ABD Hava Kuvvetleri, başlangıçta orta ve ağır bombardıman uçakları için acil evreleme , kurtarma yeri olarak kullanmayı planladı. Türk Genelkurmay ve ABD Hava Kuvvetleri Aralık 1954 yılında yeni Hava Üssü için ortak kullanım anlaşmasını imzaladı. 21 Şubat 1955 tarihinde, Hava Üssü'nün resmi adı olarak "Adana Hava Üssü" seçildi. Hava Üssü'nün konuk birimi olarak 7216. Hava Üssü filosuydu. Bu Hava Üssü 28 Şubat 1958 tarihinde "İncirlik Hava Üssü" adını almıştır. 15 Eylül 1997'de Kuzey Irak'a düzenlenen Operasyon Kuzey İzleme'de 39. Hava Kanat Komutanlığındaki mülkleri desteklemek ve komuta etmek için kullanılır hale getirildiği belirtildi.15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde 3 adet tanker uçağı darbeye katılan uçaklara yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'nden havalanmıştır.ABD, 1970'li yılların ortasında, Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya karar verdiğinde Ankara da buna İncirlik'le yanıt verdi. Türkiye, sınırları içinde ABD'nin kullanımındaki üsleri kapattı ve buraların kontrolünü TSK'ya devretti. Bu dönemde, ABD Kongresi'nin Eylül 1978'te Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması ve askeri yardımları yeniden tahsis etmesi üzerine üs de normal faaliyetlerine geri döndü.