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İlke Özyüksel sezona bronz madalyayla başladı

Modern pentatlonda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk milli sporcu olan İlke Özyüksel, Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
İlke Özyüksel sezona bronz madalyayla başladı
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03 Mart 2018 12:08
Modern pentatlonda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk milli sporcu olan İlke Özyüksel, sezona bronz madalyayla başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin Mısır'ın başkenti Kahire'de organize ettiği Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında mücadele eden milli sporcu, topladığı 1325 puanla kürsünün 3. basamağında yer aldı.

İlke Özyüksel, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi modern pentatlonda temsil eden ilk sporcu olmuştu.

- Madalyasını şehit düşen askerlere adadı

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sporcuları İlke Özyüksel'in kürsüde asker selamı vererek, madalyasını Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere adadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlke Özyüksel, hayatının en zor yarışmalarından birisini geride bıraktığını belirterek, "Bu madalyayı almak için inanılmaz bir mücadele verirken Afrin'de şehit düşen 8 ağabeyimin, kardeşimin haberini aldım. Madalyayı onların ruhlarına ve ailelerine gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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