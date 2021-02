İlk kez All-Star olan LaVine, 19 yaşındaki Zach'e öğüt verdi!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, bu sezon kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş olması hakkında konuştu.



25 yaşındaki oyuncu, 19 yaşındaki kendisine ne mesaj verebileceği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Sıkı çalışırsan karşılığını alırsın. Her türlü. Sonuç veya sana yönelik algı ne olursa olsun, çalışmaya devam et. Bunu onlar için değil, ailen ve kendin için yapıyorsun. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü veya ne söylediği umurumda olmaz. Her şeyi duyuyorum ama günün sonunda basketbolu çok seviyorum. Bu işi bana para vermeseler bile yapardım. Kendim ve ailem için çok çalışıyorum. Bu işi ölene kadar yapabilirim."



LaVine, maç başına 28.6 sayı, 5.4 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile NBA kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve Chicago'nun Doğu Konferansı'ndaki ilk sekiz takım arasında yükselmesi için uğraşıyor.