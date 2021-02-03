Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlanacak.14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 44 puanla ikinci sıraya geriledi.Ligde son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.Antalyaspor'da Podolski, Ufuk Akyol, Doğukan, Mert ve Ali Eren'in sakatlıkları bulunuyor. Forvet Orgill ise cezalı.Beşiktaş'ta cezalı Dorukhan Toköz'ün yanı sıra sakatlıkları olan Rıdvan Yılmaz ile Gökhan Töre kadroda yer alamayacak. Yeni transferlerden Cenk Tosun karantina süresi devam ettiği için kadroda yer almazken Bilal Ceylan ise maç kadrosuna dahil edildi.Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 24 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 56 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.