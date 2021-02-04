'Hulk'a Brezilya'da dışından iyi teklifler vardı'

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Hulk'u kadrolarına katmalarını ve yaşananları anlattı.



Rodrigo Caetano, "Hulk, yurt dışında başarılar kazanan ve uzun bir süre sonra ülkemize dönen uluslararası bir oyuncu. Hulk'u Brezilya'ya dönüş projesinin Atletico Mineiro'da olması gerektiğine ikna ettik. Aslında bunun için üç haftamız vardı. Atletico Mineiro'daki görevime başlar başlamaz, Hulk transferi için uğraş verdim. Hulk da bu imzada çok belirleyici oldu. Avukatı Marisa da bu proje için kararlıydı." açıklaması yaptı.



Hulk transferiyle ilgili açıklamalara devam eden Rodrigo Caetano, "Avukatı ile birçok kez görüştük. Çünkü böylesine büyük bir oyuncu, kulübün kendisine sunacağı şartlardan emin olmalıdır. Bunu ekonomik olarak düşünmeyin. Hulk, Brezilya dışından çok daha iyi teklifler aldı ama kabul etmedi. Yani bu transfer, çıkarların buluşması oldu." dedi.



Rodrigo Caetano ayrıca "Hulk'un avukatının bu transferde etkisi büyük. Ayrıca Hulk büyük olasılıkla ailesi nedeniyle Brezilya'da kalmak istedi" ifadelerini kullandı.



Son olarak Rodrigo Caetano "Hulk kısa bir süre içerisinde aramıza katılacak. Pazarlama ekibinin bu transferi paraya dönüştürmek için iyi çalıştığını düşünüyorum. Çünkü Hulk dünyaca ünlü bir oyuncu, bu kulübe gelir kazandırabilir. Hulk, kulüpte genç yeteneklere de çok büyük destek olacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.



