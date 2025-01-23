Haber Tarihi: 23 Ocak 2025 15:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 15:31

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, bugün var mı? 23 Ocak

Perşembe akşamları NOW TV ekranında izleyici ile buluşan Hudutsuz Sevda yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Hudutsuz Sevda 50. yeni bölüm bu akşam NOW TV kanal yayın akışında yer alıyor mu?

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, bugün var mı? 23 Ocak
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Perşembe akşamları NOW TV ekranında izleyici ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisi 50. bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmesi beklenen Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölüm ekrana gelecek mi sorusunun yanıtı izleyicilerin takibinde yer almaya devam ediyor. Peki Hudutsuz Sevda 50. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
 
HUDUTSUZ SEVDA 50. BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Hudutsuz Sevda 50. yeni bölüm bu akşam ekrana gelmesi bekleniyor. NOW TV kanal yayın akışında da yer alan dizi ilerleyen saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmazsa yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak.

SALI-ÇARŞAMBA DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANMADI!

Bolu Kartalkaya otel yangınında yitirdiğimiz 79 canımız için 1 günlük milli yas ilan edilirken kanallar dizilerin yeni bölümlerini ekrana getirmedi. Birçok dizi tekrar bölümleri ile ekrana geldi.

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 OCAK

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Adım Farah

04:30 Mehmet Özer İle Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım
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