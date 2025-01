Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, bugün var mı? 23 Ocak

Perşembe akşamları NOW TV ekranında izleyici ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisi 50. bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmesi beklenen Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölüm ekrana gelecek mi sorusunun yanıtı izleyicilerin takibinde yer almaya devam ediyor. Peki Hudutsuz Sevda 50. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?



HUDUTSUZ SEVDA 50. BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?



Hudutsuz Sevda 50. yeni bölüm bu akşam ekrana gelmesi bekleniyor. NOW TV kanal yayın akışında da yer alan dizi ilerleyen saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmazsa yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak.



SALI-ÇARŞAMBA DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANMADI!



Bolu Kartalkaya otel yangınında yitirdiğimiz 79 canımız için 1 günlük milli yas ilan edilirken kanallar dizilerin yeni bölümlerini ekrana getirmedi. Birçok dizi tekrar bölümleri ile ekrana geldi.



NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 OCAK



07:30 İlk Bakış



08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat



10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün



12:30 Hudutsuz Sevda



13:30 En Hamarat Benim



16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce



20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)



23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...



02:15 Adım Farah



04:30 Mehmet Özer İle Mutfakta



05:45 Şahane Hayatım

