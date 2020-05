Hehir: "Michael, Dennis'i burnundaki piercing'den tutup getirdiğini söyledi"

ESPN belgeseli "The Last Dance"in yapımcı yönetmeni Jason Hehir, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Dennis Rodman'ı 48 saatlik tatilinden getirirken, burnundaki piercing'den tutup getirdiğini söylediğini açıkladı.



Bulls'un altın çağındaki birçok hikayesi, bazen ayrıntılar arasında kaybolabiliyor. Rodman'ın 1998'deki 48 saatlik sezon içi tatilinin de bunlardan biri olmasıyla, Hehir, hikayenin birkaç bölümünü açıkladı.



"Sanırım onu otel odasından çıkardığı an biraz yanlış anlaşıldı. Onu dairesinden çıkarmıştı, ama o United Center'ın karşısındaki apartmanda yaşıyordu. Rodman'ın tatil kısmı elbette Vegas'ta geçti, ama yine de Chicago'da da bir konaklama süreci vardı."



"Michael, 'Tamam, caddenin karşısına geçiyorum' demişti. Yeri, kelimenin tam anlamıyla caddenin karşısındaydı. İdman antrenörüyle gitmişti ve kapısını çalmışlardı. Michael sanırım, kamera kapalıyken, onu burnundaki piercing'den tutup, dairesinden çıkardığını söylemişti."