Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut için Fenerbahçe açıklaması

"Bir gün Fenerbahçe'ye gelecek ya da, Fenerbahçe, ona gidecek! Erol Bulut ve Fenerbahçe buluşması kaçınılmaz bir son?"



Erol Bulut; [Arşiv]pic.twitter.com/f463mLkvW6



— Sporx #EvdeKal (@sporx) February 26, 2020

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili de konuştu.Erol Bulut'un önünde durmayacaklarını kaydeden başkan, "" ifadelerini kullandı.Play-off sistemine sıcak bakmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum. Bence sağlıklı olmaz. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Kolay bir süreç olmayacak ama zamana ihtiyacımız var." dedi.