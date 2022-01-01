Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Haliburton: "Kings'i çok sevmiştim, ama beni istemediler..."

Indiana Pacers'ın yeni oyuncusu Tyrese Haliburton, takası sonrası eski takımı Sacramento Kings'e karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers'ın yeni oyuncusu Tyrese Haliburton, takası sonrası eski takımı Sacramento Kings'e karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Kings, Haliburton'ın Sacramento'da kalma arzusuna rağmen genç guardını eski Pacers pivotu Domantas Sabonis'i almak için takas etmişti.

Haliburton, eski takımı hakkında muhabirlere şunları söyledi:

"Beni istemediler... Sacramento'yu çok sevmiş ve onlara güvenmiştim. Ayrıca kendimi o topluluğun ve insanların bir parçası haline getirmiştim. Ama beni resmen başlarından savdılar.

Takas edilmem üzücü oldu, çünkü orada olmayı ve insanları çok seviyordum, fakat burada da aynı şeyi yapacağım. Elimden gelen her şeyi sunacağım."

Başantrenör Rick Carlisle'a göre Haliburton'ın, bu gece Cleveland Cavaliers'a karşı Pacers formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal