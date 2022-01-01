Haliburton: "Kings'i çok sevmiştim, ama beni istemediler..."

Indiana Pacers'ın yeni oyuncusu Tyrese Haliburton, takası sonrası eski takımı Sacramento Kings'e karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Kings, Haliburton'ın Sacramento'da kalma arzusuna rağmen genç guardını eski Pacers pivotu Domantas Sabonis'i almak için takas etmişti.



Haliburton, eski takımı hakkında muhabirlere şunları söyledi:



"Beni istemediler... Sacramento'yu çok sevmiş ve onlara güvenmiştim. Ayrıca kendimi o topluluğun ve insanların bir parçası haline getirmiştim. Ama beni resmen başlarından savdılar.



Takas edilmem üzücü oldu, çünkü orada olmayı ve insanları çok seviyordum, fakat burada da aynı şeyi yapacağım. Elimden gelen her şeyi sunacağım."



Başantrenör Rick Carlisle'a göre Haliburton'ın, bu gece Cleveland Cavaliers'a karşı Pacers formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.



