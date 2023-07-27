Hafize Gaye Erkan kimdir, nerelidir? Hafize Gaye Erkan biyografisi ve First Republic deneyimi... ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan Goldman Sachs gibi finans devleri ile çalışan Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın yeni başkanı oluyor. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, İbrahim Kalın MİT Müsteşarı oluyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yerine ise Çağatay Kılınç getiriliyor. Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler ise Milli Savunma Bakanı oluyor. Peki, Hafize Gaye Erkan evli mi, kiminle evli, çocuğu var mı?Hafize Gaye Erkan (d. 1982), Türk ekonomist ve mühendis. Makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin kızı.Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 26'ncı olarak girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu.Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.