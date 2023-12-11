Haber Tarihi: 11 Aralık 2023 11:33 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:33

Güneş patlaması ne zaman olacak 2024? NASA'dan Güneş fırtınası uyarısı

2024 Güneş patlaması ne zaman olacak? NASA açıkladı. Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır. Peki, Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? 2024 Güneş patlaması fırtınası tarihi...

Güneş patlaması ne zaman olacak 2024? NASA'dan Güneş fırtınası uyarısı
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Güneş patlaması uyarıları sonrası 2024 yılı için endişeler katlanarak artmaya devam ediyor. Elektromanyetik radyasyon ve yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıyla sonuçlanan güneş fırtınası, parçacıkların hareketi ile Dünya'nın manyetosferi ve atmosferiyle iletişime girebiliyor. Güneş fırtınalarının Dünya'ya etkileri arasında manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar, uyduların işlevsiz hale gelmesi, elektrik kesintileri ve kutup bölgelerinde aurora (kutup ışıkları) gibi olaylar yer alır. Peki, güneş fırtınası ne zaman gerçekleşecek? İşte, 2024 için gündeme gelen güneş fırtınası hakkında detaylı bilgiler
GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLACAK? 2024

Yeni bir araştırma, Güneş maksimumunun, beklenenenden daha erken bir şekilde 2024'ün başlarında yaşanacağını gösterdi. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü tahminle farklılık gösteriyor.

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Dünya'nın manyetik alanı, gezegenin kutuplarına doğru yönlendirerek güneş rüzgarının etkilerini azaltır ve insanlığı güneş rüzgarının olumsuz etkilerinden korur.

Ancak, Güneş'in doğal yaşam döngüsü nedeniyle, yaklaşık 80-100 yılda bir, bu rüzgarlar süper güneş fırtınalarına dönüşebilir. Yeni bir araştırmaya göre, bu tür bir şiddetli güneş fırtınası dünya genelinde internet kesintilerine neden olabilir

Bu potansiyel güneş fırtınasının, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde ciddi etkileri olabileceği düşünülmektedir. Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilir ve bu durum uyduları etkileyebilir. Uyduların ısınması, GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmelere yol açabilir.

Araştırmacılar, California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, uzun mesafeli fiber optik hatlar ve denizaltı kablolarının, güneş süper fırtınaları tarafından üretilen akımlara karşı savunmasız olduğunu tespit etti. Bu güneş fırtınalarından kaynaklanan akımın, uzun iletkenlere zarar verebileceği belirlendi.

Güneş fırtınasının neden olabileceği internet kesintilerinin yanı sıra, bu durumun siber güvenlik açıklarına da yol açabileceği vurgulanmaktadır. Bu tür bir olayın, günümüzde neredeyse her şeyin internet üzerinden gerçekleştiği bir dönemde, dünya genelinde büyük bir iletişim krizine ve milyarlarca dolarlık zarara neden olabileceği ifade edilmektedir.
 
 

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