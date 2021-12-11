Guardiola: "Şampiyon olmak isteyen 90 puan toplamalı"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guradiola, Premier Lig şampiyonluk mücadelesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: 'Şampiyon olmak isteyen 90 puan toplamalı'
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11 Aralık 2021 17:35
Manchester City Teknik direktörü Pep Guardiola, Ligdeki şampiyonluk mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Guardiola yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmak isteyenin birçok maç kazanması ve 90 puan toplaması gerekecek. Geçen sezon koronavirüs vardı, tribünlerde taraftarsız oynadık, bu tüm kulüpler için yoğun bir yıldı. Bazı koşullar puan kaybına neden oldu ve şampiyonluğu sessiz ve sakin bir şekilde kazandık." dedi.

Uzun vadeli düşünmenin puan kaybına yol açtığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu sezonki son Premier Lig maçımızda Wolverhampton'ı yenmeyi başardık. Bu takım üst sıralardan o kadar da uzak değil. Şimdi sırada Leeds var ve ben sadece bu maçları düşünüyorum. Uzun vadeli düşünmek puan kaybına yol açıyor" ifadelerini kullandı.


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