GTA 5 Hileleri: PS4, PS3 için GTA 5 Hilesi | GTA V para, silah, araba, helikopter, ölümsüzlük hilesi kodu

Oyun Rockstar Games tarafından 2013 yılında Playstation 3, xBox 360 için piyasaya çıkmıştır. Ardından 2014 yılında yeni jenerasyon oyun konsolları olan PlayStation 4 ve xBox One için güncellenmiştir. PC için ise 2015 yılında piyasaya çıkmıştır. 2020 Güncel GTA 5 Hilel

GTA 5 Hileleri Grand Theft Auto serisinin 5. Oyunu, şüphesiz PC ve oyun konsollarında oynanması en eğlenceli ve en popüler oyunlardan bir tanesi. GTA 5 oyununu hilesiz oynamak eğlenceli olsa da zaman zaman hile (cheat) uygulamak oyundaki sınırların ötesine geçip değişik bir keyif almamızı sağlayabiliyor. Bu listede GTA 5 oyununda uygulanıp oyunu eğlenceli kılabilecek en eğlenceli hilelere göz atacağız.



GTA 5 PC Hileleri GTA 5 oynarken hile kodunu yazmak için önce diyalog kutusunu açmamız gerekiyor, bunun için (") , (é) veya (~) tuşuna basmanız gerekiyor. Sonrasında aşağıdaki hileleri yazarak sıralanan özellikleri açabilirsiniz: FUGITIVE: Aranma seviyenizi arttırır.



LAWYERUP: Aranma seviyesini azaltır.



PAINKILLER: 5 dakikalığına ölümsüz olursunuz.



POWERUP: Yetenek sayacınızı doldurur.



SLOWMO: Ağır çekim özelliğini açar.



DEADEYE: Ağır çekim nişan almanızı sağlar.



CATCHME: Hızlı koşmanızı sağlar.



GOTGILLS: Hızlı yüzmenizi sağlar.



HOPTOIT: Süper zıplama özelliğini açar.



SKYFALL: Gökyüzünden aşağı süzülmenize olanak sağlar.



FLOATER: Yerçekimini azaltır.



SNOWDAY: Kayan araçları kullanmaya olanak sağlar.



LIQUOR: Sarhoş modunu açar.



MAKEITRAIN: Hava durumunu değiştirir.



JRTALENT: Yönetmen modunu açar.



BUZZOFF: Buzzard saldırı helikopterini açar.



BARNSTORM: Stunt uçağını açar.



FLYSPRAY: Duster uçarğını açar.



COMET: Comet arabasını açar.



RAPIDGT: Rapid GT arabasını açar.



VINEWOOD: Limuzini açar.



TRASHED: Çöp kamyonunu açar.



HOLEIN1: Gol arabasını (Caddy) açar.



BANDIT: BMX Bisikleti açar.



OFFORAD: Sanchez arazi motosikletini açar.



ROCKET: PCJ-600 Motosikleti açar.



SKYDIVE: Paraşüt özelliğini açar.



TOOLUP: Silahlarınızı tamamlar.



TURTLE: Can ve zırhınızı doldurur.



HIGHEX: Patlayıcı mermileri açar.



INCENDIARY: Ateşli mermiler özelliğini açar.



HOTHANDS: Patlayıcı yumruklar özelliğini açar.



DEATHCAR: Duke O'Death Arabasını açar.



BUBBLES: Denizaltı (Kraken Sub) açar.



EXTINCT: Deniz uçağı (Dodo) açar.



GTA 5 PS3 ve PS4 Hileleri SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN: Yenilmezlik özelliğini açar. DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1: Maksimum can ve zırh.



ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1: Silah alır: Ucu kesilmiş Shotgun, Sniper Rifle, Assault Rifle, SMG, Pistol, Grenade, RPG, ve Bıçak.



SOL, SOL, ÜÇGEN, DAİRE, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2: Süper zıplama.



SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL: Yerçekimini azaltır.



R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ: Aranma seviyenizi arttırır.



R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL: Aranma seviyenizi azaltır.



ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE: Hızlı koşma özelliğini açar.



SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ: Hızlı yüzme özelliği açar.



X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X: Yetenek sayacınızı doldurur.



SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1: Paraşüt özelliğin açar.



L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ: Gökten süzülerek düşme (skyfall) .



SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2: Patlayan yumruk özelliğini açar.



SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1: Patlayan mermiler özelliğini açar.



L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1: Yanan mermiler özelliğini açar.



KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X: Yavaş çekim nişan almanıza imkan sağlar.



ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL: Sathoş modu.



R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE: Hava durumunu değiştirmenize olanak sağlar.



ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1: Kaygan arabalar kullanmanıza olanak sağlar.



ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1: Yavaş çekim.



CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE: Spawn Buzzard Atak Helikopteri kullanmanıza olanak sağlar.



R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1: Comet araba kullanmanızı sağlar.



DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1: Sanchez arazi motosikletini açar.



DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ: Trashmaster çöp kamyonu kullanmanızı sağlar.



R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ: Limuzin kullanmanızı sağlar.



DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN: Gösteri uçağı kullanmanızı sağlar.



DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X: Caddy golf arabası kullanmanızı sağlar.



R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2: Rapid GT yarış arabası kullanmanızı sağlar.



SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1: Duster uçak kullanmanızı sağlar.



R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1: PCJ-600 Motosiklet kullanmanızı sağlar.



SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2: BMX bisikleti kullanmanızı sağlar.



GTA 5 Silah Hilesi GTA 5 PC Silah Hileleri:



LXGIWYL: Silah paketi 1 (Thugs Tools)



KJKSZPJ: Silah paketi 2 (Professional Tools)



UZUMYMW: Silah paketi 3 (Nutter Tools)



ROCKETMAN: Jetpack verir.



AIYPWZQP: Paraşüt verir.



WANRLTW: Sınırsız cephane.



NCSGDAG: Tüm silah seviyenizi hitman yapar.



OUIQDMW: Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.



HESOYAM: Can, Zırh, $250.000



BAGUVIX: Ölümsüzlük.



