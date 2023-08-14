Göztepe yeni forvetini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Cezayirli forvet Billal Messaoudi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "1997 doğumlu hücum oyuncusu Billal Messaoudi ve kulübü Kortrijk ile oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Billal Messaoudi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Son olarak Belçika ekibi Kortrijk'te forma giyen Messaoudi'nin, Belçika Pro Lig kariyerinde 50, Cezayir 1. Lig kariyerinde ise 45 maç bulunuyor.