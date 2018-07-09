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Göztepe kampına Sepil'den özel çıkarma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, kampa dahil olmak için hazırlanıyor. Teknik heyet ve futbolcular ile görüşecek sarı-kırmızılı yönetici transferler hakkında görüşme yapacak.

Kaynak: DHA
Göztepe kampına Sepil'den özel çıkarma
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09 Temmuz 2018 15:09
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Salı günü takımın Erzurum kampına çıkarma yapacak. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek olan Sepil, birkaç gün kampı yerinde takip ederek 12 Temmuz'da saat 17.30'da Alanyaspor'la oynanacak yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını da izleyecek.

Transferde şimdiye kadar Alanyaspor'dan sağ bek Gassama ve sol bek Berkan Emir ile Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'e imza attıran sarı-kırmızılılar, Velez Sarsfield takımından anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki Arjantinli stoper Fausto Grillo'yu da İzmir'e getirdi.

Sağlık kontrolünden geçecek Grillo, Salı günü kampa katılacak. Yeni transferlerden Berkan, kampta takımla çalışmalara başladı. Senegal Milli Takımı kadrosunda Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Gassama ise takıma haftaya Hollanda kampında dahil olacak.

İç transferde şimdiye kadar 7 oyuncuyla yollarını ayıran Göztepe'de Başkan Sepil, takımdaki durumu belirsiz olan Kadu ve Ghilas'ın da kalacaklarını açıklamıştı. İzmir ekibi, transferde stoper, kanat oyuncusu alıp Demba Ba ile Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı forvete takviye yapacak.

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