Göztepe kampına Sepil'den özel çıkarma

'de, Salı günü takımın Erzurum kampına çıkarma yapacak. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek olan Sepil, birkaç gün kampı yerinde takip edereksaat'daoynanacak yeni sezon öncesi ilkda izleyecek.Transferde şimdiye kadarsağ bekve sol bekileorta saha oyuncusuimza attıran sarı-kırmızılılar,takımından anlaşmaya vardığıyaşındaki Arjantinli stoperdagetirdi.Sağlık kontrolünden geçecekgünü kampa katılacak. Yeni transferlerden Berkan, kampta takımla çalışmalara başladı. Senegal Milli Takımı kadrosunda Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Gassama ise takıma haftaya Hollanda kampında dahil olacak.İç transferde şimdiye kadar 7 oyuncuyla yollarını ayıran Göztepe'de Başkan Sepil, takımdaki durumu belirsiz olan Kadu ve Ghilas'ın da kalacaklarını açıklamıştı. İzmir ekibi, transferde stoper, kanat oyuncusu alıp Demba Ba ile Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı forvete takviye yapacak.