Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, Alanyaspor maçına hazır
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18 Mart 2022 19:23
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

 

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