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Goran Dragic serbest kaldı, birçok talibi var!

San Antonio Spurs'ün, yakın zamanda kadrosuna kattığı Goran Dragic'i serbest bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs'ün, yakın zamanda kadrosuna kattığı Goran Dragic'i serbest bıraktığı bildirildi.

Beklendiği gibi, Spurs ve Dragic'in bir kontrat ödeme ve serbest bırakma anlaşması üzerine işlemleri tamamladığı ve Sloven point guardın, serbest oyuncu olduğu açıklandı.

35 yaşındaki Dragic'in Los Angeles Lakers, LA Clippers, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls ve Brooklyn Nets gibi birçok takımdan ilgi gördüğü belirtildi.

Bu sezon Dragic, Toronto Raptors formasıyla beş maçta forma giymiş ve maç başına 18 dakika sahada kalarak 8.0 sayı, 2.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları tutturmuştu.


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