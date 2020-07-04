Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.



Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.



