Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
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04 Temmuz 2020 15:12
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.



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