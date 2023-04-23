Giresunspor'da 3 ismin tedavileri sürüyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da sakatlıkları bulunan Vukan Savicevic, Alexis Perez ve Faustin Senghor'un tedavilerinin devam ettiği bildirildi.



Kulübün açıklamasında, ağrı şikayetiyle sağlık ekibine başvuran Vukan Savicevic'in yapılan kontrollerinde ikinci kaburgasında kırık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



Ligin 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Alexis Perez'in sağ dirseğinde kırık tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği ve tedavi sürecinin devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, ligin ilk yarısında aşil tendonu sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Faustin Senghor'un da tedavisinin sürdüğü ifade edildi.





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