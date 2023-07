Giresunspor Başkanı Yamak: ''Bir kurtuluş savaşı vereceğiz''

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, "Kadromuzdan mevcut oyuncularımız, kiralıktan dönen oyuncularımız ve alt yapıdan A takımımıza dahil ettiğimiz, bu takımın geleceği olan gençlerimizle bir kurtuluş savaşı vereceğiz ve bu memleket o kurtuluş savaşlarından bundan önce olduğu gibi yine galip ayrılmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecektir" dedi.



Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeşil-beyazlı ekibin futbolda hak ettiği yerde olması, doğru yönetilmesi ve içerisinde bulunduğu dar boğazdan çıkarılması için gerekli adımları atmaya çalıştıklarını söyledi.



Bundan sonra yapamadıklarına değil yapmak istediklerine odaklanacaklarını ifade eden Yamak, bunu sağlamanın yolunun da Giresunspor'u yaşatmak, mücadele etmek ve zor günlerinde yanında yer almakla olacağını kaydetti.



Yamak, "Bize benzeyenlerle Giresunspor'un sıkıntısıyla dertlenip sevincine ortak olanlarla yol yürümeye Çotanak arma için fedakarlık yapanlarla birlikte mücadelemize devam edeceğiz" diyerek, şöyle devam etti: "Kulübümüzün her zaman yanında olan büyük taraftarlarımız Giresunsporumuza üye olarak destek olabilir, kulübümüzün içinde bulunduğu bu süreçte forma, ürün, sezonluk bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz. Buradan gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki tüm gurbetçilerimize sesleniyorum; memleketimize geldiğinizde Çotanak Store'dan alışveriş yaparak kulübümüze destek olmanızı diliyor, istiyoruz. Gelin her zaman olduğu gibi kötü günde de takımınızı nasıl sahipsiz bırakmadığınızı bir kez daha herkese gösterelim. İş adamlarımızdan loca, saha kenarı reklam alanları, stadyum reklam alanları ve stadyum isim sponsorluğu, antrenman kitleri ve forma sponsorlukları gibi konularda siz değerli iş insanlarımızın desteğini istiyoruz. Lütfen taşın altına hep birlikte elimizi koyalım. Başka Giresunspor'umuz yok. Siyasilerimiz, iş adamlarımız, STK'larımız, taraftarlarımız, gurbetçilerimiz bizler milyonlarca Giresunludan oluşan büyük bir aileyiz, gelin bu büyüklüğün gereğini yapalım."



"KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR"



Yamak, gelecek sezonun kombine biletlerinin de satışa çıktığını belirterek, kategorisine göre kombinelerin 750 lira 4 bin lira arasında satılacağını, ayrıca Giresun Valiliği onaylı destek kampanyası da başlatacaklarını ifade etti. Transfer yasağı olduğu için yaz sezonunda transfer yapamayacaklarını ancak devre arasında yaklaşık 110 milyon lira ödeyerek ikinci devre için transfer yapabileceklerini hatırlatan Yamak, yollarına genç ağırlıklı bir kadroyla devam edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz sezon kadrosundan Savicevic, Senghor, Onurcan Piri, Faruk Can Genç, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Talha Ulvan, Erkan Anapa, Şahin Dik ve Alperen Duman ile kiralıktan dönen Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan, Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Anıl Yiğit Çınar, Ertuğrul Şenlikoğlu ve Furkan Kütük'ün yanı sıra alt yapıdan da 16 futbolcuyla sezona gireceklerini kaydeden Yamak, Ramon Arias ve Robert Mejia'yı tekrar kadroya dahil etmek için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



GENÇ BİR KADROYLA SEZONA GİRİLECEK



Başkan Yamak, yeni sezona ilişkin, "Kadromuzdan mevcut oyuncularımız, kiralıktan dönen oyuncularımız ve alt yapıdan A takımımıza dahil ettiğimiz, bu takımın geleceği olan gençlerimizle bir kurtuluş savaşı vereceğiz ve bu memleket o kurtuluş savaşlarından bundan önce olduğu gibi yine galip ayrılmak için terinin son damlasına kadar mücadele edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İşimizin zor ve yolumuzun dikenlerle dolu olduğunun farkındayız ancak davamızın büyüklüğü, gönül verdiğimiz yeşille beyazın galibiyetlerini gölgeleyemeyecektir. Şahsım başta olmak üzere tüm kadromuzla birlikte dik duruşumuz devam edecektir. Gözlerini yaralar korkusuyla güneşe bakamayanlar, bizlerin ağladığını iddia ederken; son sözü bu şehrin bizlerden maddi ve manevi desteğini esirgemeyecek olan yürekli taraftarları ve her zaman arkalarında durmaktan vaz geçmeyeceğimiz oyuncularımız söyleyecektir. Bu önemli görevi devraldığımız günden itibaren yola iyi düşünerek, hoşgörü ve sabırla çıktık. Bizler Giresun'u ve Giresunspor'u köklerimizden gelen bir bağ ile sayıp seviyoruz. Bizlerin gayesi de tüm Giresun halkıyla aynı ruhu yaşamaktır. Bunu hep birlikte başaracağız ve Giresunspor'umuzu birlikte ayağa kaldıracağız."