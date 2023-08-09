LA Clippers yıldızı Paul George, Golden State Warriors guardı Klay Thompson ile yaptığı röportajla alakalı yorum yapan Phoenix Suns guardı Devin Booker'a cevap verdi.



Thompson, 'Podcast P'de konuk olduğu bölümde Booker ile geçmişte maç içinde yaşadığı bir tartışmayla ilgili pişmanlığını dile getirmişti.



Booker ise bu röportaj sonrası Instagram'da "İstediğin cevabı aldın mı?" yorumunda bulunarak, PG'yi, Klay'i tartışmalı bir açıklamada bulunması amacıyla tuzağa düşürmeye çalışmakla suçlamıştı.



George, Twitch'teki bir canlı yayın sırasında Book'un yorumuna şu şekilde karşılık verdi:



"Booker'ın yorumları hakkındaki düşüncelerim... Yani, 'istediğim cevap' manasında bir şey söylemedi. Umurumda değil gerçekten, bu Klay'in cevabı. Bir soru sordum, o da yanıt verdi. (Booker'ın) Ne demek istediğini anlamadım. Saçma sapan bir tepki vermiş."



PG ve Booker geçmişte saha içinde bazı problemler yaşamış, 2021'de bir maç sırasında Suns oyuncusu Clippers yıldızına "yumuşak" dediğinde aralarında tartışma çıkmıştı.



