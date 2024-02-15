George: "Pacers, formamı emekli eder mi bilmiyorum"

LA Clippers forveti Paul George, eski takımı Indiana Pacers'ın formasını emekli edip etmeyeceği konusunda emin olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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George: 'Pacers, formamı emekli eder mi bilmiyorum'
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15 Şubat 2024 16:21
LA Clippers forveti Paul George, eski takımı Indiana Pacers'ın formasını emekli edip etmeyeceği konusunda emin olmadığını söyledi.

PG13, takımdan bu onura yalnızca sınırlı sayıda oyuncunun nail olduğunu ve uzun ömürlülüğün bu yolda önemli bir rol oynadığını kabul ettiğini söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, düşününce orada forması emekli olan sadece dört adam var. Ve ayrıca Reggie (Miller), 18 yıl kadar oynamıştı. Onlar için bu arenada öne çıkan faktörün uzun ömürlülük olduğunu düşünüyorum. Ben orada yeterince uzun süre oynamadım."

George, kariyeri boyunca Pacers formasıyla çıktığı 448 maçta 18.1 sayı, 6.3 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

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