Gençlerbirliği, Kadıköy'de moral buldu

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, kötü gidişata son verdi.



Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrıldı.



Ligde son sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk oldu.



İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Floyd Ayite'nin 63. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 mağlup etti.



Başkent ekibi böylece 11 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşılaşması öncesi çıktığı 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.



29. hafta mücadelesinde alınan Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.



Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.



- 98. yıl hediyesi



Gençlerbirliği, Fenerbahçe galibiyetini 98. kuruluş yıl dönümünde elde etti.



14 Mart 1923'te kurulan başkent ekibi, kuruluşun 98. yıl dönümünde Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle döndü.



Kırmızı-siyahlılar ayrıca Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı.



