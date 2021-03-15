Gençlerbirliği, Kadıköy'de moral buldu

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Kadıköy'de moral buldu
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15 Mart 2021 15:40
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, kötü gidişata son verdi.

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrıldı.

Ligde son sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk oldu.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Floyd Ayite'nin 63. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibi böylece 11 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşılaşması öncesi çıktığı 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.

29. hafta mücadelesinde alınan Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

- 98. yıl hediyesi

Gençlerbirliği, Fenerbahçe galibiyetini 98. kuruluş yıl dönümünde elde etti.

14 Mart 1923'te kurulan başkent ekibi, kuruluşun 98. yıl dönümünde Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle döndü.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı.



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