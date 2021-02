Genç basketbolcu Ecrin Mart, sponsor desteğiyle yeni başarılar peşinde

Kids Worlds Records tarafından organize edilen "Gözü Bağlı Çift Elle Dribbling" kategorisinde üst üste iki yıl rekor kıran genç basketbolcu Ecrin Mart, sponsor desteğiyle yeni başarıların peşinden koşturuyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında çalışmalarını evinde sürdüren, geçen yıl 22 saniyede 142 dribbling ile ilk dünya rekorunu kıran Ecrin, 2021'de bu rekorunu tekrarladı. Komşularından izin alarak bu rekoru kıran Ecrin, Hekim İlaç'ın sponsorluğunda çalışmalarını sürdürüyor.



Hekim İlaç Üst Yöneticisi (CEO) ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Murat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ecrin'in kendisi için de bir idol olduğunu belirterek, "Başarı küçükken hedef olarak ortaya konur. Ben de ilkokul sıralarında doktor olmayı hedeflemiştim. Önlüğüm de vardı. Ecrin de basketbol topuyla mutlu. Onun eline topu verdikçe, kendini gösterdikçe bunu daha çok sevecek ve başarılı olacaktır." dedi.



Başarıyı desteklemenin önemine değinen Doğan, "Başarı varsa onu sadece desteklemek önemli. Bizim yaptığımız şey ona dokunmak. Ecrin dünya çapında bir oyuncu olabilir, NBA'de oynayabilir." ifadelerini kullandı.



Ecrin'in ürünlerinden Argivit'i kullandığını anlatan Doğan, "İnşallah uzun uzun insanlar yetiştireceğiz. Ürünümüz Argivit'in etkisini de uluslararası yayında kanıtladık. Sadece ilaç denmiyor. Gıda takviyesi olmasına rağmen hekim olarak ürünün böyle etkisinin olması bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Genç basketbolcunun sosyal medya hesaplarından kendileriyle temasa geçtiğini belirten Doğan, şunları söyledi:



"Bizimle irtibata geçerek teşekkür mektubu paylaştı. Biz de başarılarını duyunca onurlandık. Katkımız olduğunu duyunca mutluluğumuz biraz daha arttı. Neler yapabiliriz diye düşündük. Hekim ilaç olarak, Argivit markasıyla gelişim sürecini gözlemlemek ve başarılarına ulaşması için engelleri kaldırmak için yanında olmayı hedefledik. Birlikteliğimiz çok iyi gidiyor. Önümüzdeki süreçte de çok başarılı olacağını düşündüğümüz için ve bu başarılarda da gelişimin çok önemli olduğunu bildiğimiz için onun yanındayız."



- "Başka projelerimiz de var"



Genç basketbolcuyla uzun dönemli bir anlaşma yaptıklarını kaydeden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gelişim sürecinde kendisine destek verecek ne olursa onu yapmak istiyoruz. Başka projelerimiz de var. Genç sporcuların doğru bilgilendirilmesi yönünde sosyal medya alanında bazı projelerimiz var. Spor hekimleriyle sporcunun genetik yapısına uygun ürünler konusunda çalışmalarımız var. Mevzuat eksiklikleri de tamamlandığında belli adımlar atmaya başlayacağız."



Doğan, 2012'de firmayı kurduklarını vurgulayarak, "Çocuk gelişimine destek vermek için kurdum. Herkesin çocuğu farklı olabiliyor. Yurt dışından getirilen ilaçlar Türk toplumunun ihtiyacını karşılamıyor diye düşündük. Özel bir çalışma başlatarak ve AR-GE merkezleriyle çocuk ürünleri geliştirmeye başladık. Argivit bu yönde çok iyi başarılar sağladı. Hekim arkadaşlarımızdan destek gördük. Yurt dışında özellikle etkinliği konusunda marka büyük ilgi görmeye başladı." diye konuştu.



Gıda takviyesinin ve çocuk beslenmesinin çok önemli olduğunu bildikleri için ticari kayıp yaşamadan çalışmaları, bilimsel zeminde götürmeye çalıştıklarını anlatan Doğan, "Avrupa, ABD, Rusya ve Ortadoğu'da büyük yatırımlar ve açılımlarımız var. Dünyada yapılabilecek her şeyin yapılabileceği düşüncesine sahip olduğumuz için arkadaş grubumuzla bilimsel zeminde kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Bunun için devletimizle birlikte hem sporda hem sağlıkta hem bilimde ülkemizi güzel noktalara taşımak hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yaşlılar için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Doğan, "Alzheimer ve demans konusunda yaşlıların sağlığına el atmak istiyoruz. Dünya çapında ürünlerle adımızı duyuracağız." ifadelerini kullandı.



Çocuk beslenmesinde ilk bin günün çok önemli olduğuna dikkati çeken Doğan, "Çocuğun yaşına uygun, yan etkileri olmayan güvenilir, halk sağlığına zarar vermeyecek ürünlerin olması için çalışmalarımız mevcut. İlaç konusunda da iki patentli çalışmamız sürüyor. Ürüne dönmek üzere olduğunda dünya çapında bir çalışmaya imza atacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.



- "Pandemi çok şeyi değiştirdi"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen Doğan, şunları söyledi:



"Pandemi çok şeyi değiştirdi. Hayatımızdaki alışkanlıklarımızı, sabrımızı değiştirdi. Bilimdeki bazı bilinmezliklerin de üstünü açtı. İnsanların bilgilenme mecrası sosyal medya olduğu için beslenme ile birlikte bazı yanlışlar oluyor. Biz sosyal mecramızda doğru beslenme, doğru gelişim için doktorları konuşturarak toplumumuza bildirmeye çalıştık."



Pandemi döneminde beslenmenin önemine değinen Doğan, "Bu dönemde internetten alışveriş ve sahte belgeyle herhangi bir firmanın haberi olmadan satış yapılabilmekte. Eczane benim için önemli." ifadelerini kullandı.



Firma olarak Kovid-19 ile mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Doğan, "Şu an iki ultraviyole ile ilgili çalışmamız bitti. Ordumuzla birlikte çalışmamız var." değerlendirmesinde bulundu.



- Ecrin Mart: "İlk hedefim milli takımda oynamak"



Kısıtlama döneminde evindeki çalışmalarla kendini hazır tutmaya çalışan ve bir de rekora imza atan 13 yaşındaki Ecrin Mart ise spora yüzmeyle başladığını belirterek, "Derecelerim vardı. Daha sonra basketbola başlamak istedim. Yüzmeyle basketbolun saatleri çakıştığı için birini bırakmak zorunda kaldım. Babam basketbol oynamıştı, ben de basketbolu seçtim." diye konuştu.



Karantina dönemlerinde evdeki antrenmanlarda rekoru kırdığını vurgulayan Ecrin, "Komşular bu çalışmalar sırasında rahatsız oldu. Şu an Galatasaray'da oynuyorum. Üç yıldır Argivit kullanıyorum ve çok etkisini gördüm. İlk hedefim milli takımda oynamak, daha sonra WNBA'de ülkemizi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Ecrin'in babası Fahrettin Mart ise eski bir basketbolcu olarak gönüllü antrenörlük yaptığını anlatarak, şunları söyledi:



"Ecrin basketbola aşık oldu. Biz de ailesi olarak yanında olmak istiyoruz. Ecrin'de boy sorunu vardı. Argivit'e başladık ve 20 santim boy attı. Ders notları yükseldi. Argivit ailesi Ecrin'i sahiplendi. Maddi ve manevi yanlarında oldu. Teşekkür ediyoruz. Böyle başarılı sporculara destek olmaları beni mutlu etti."



Kızının rekoruna değinen Mart, "Sosyal medya hesabı açtık. Junior NBA'in resmi sayfasında yayınlandı. Yarışmada birinci oldu. Olimpiyatların resmi sayfasında Ecrin'in videosu görüntülendi. Rekor için bir teklif geldi ve rekoru kırdı. ABD'den 36 saniyeyle bunu yapan birinden meydan okuma geldi. Ecrin 19 dakika 05 saniye yaparak Galatasaray Kulübünün kuruluşuna istinaden bu başarısını kulübüne armağan etti." diye konuştu.



Ecrin'in junior NBA'in ilk çevrim içi kampına da katıldığını vurgulayan Mart, "Tek Türk çocuğu olarak 5 günlük kampta yer aldı. Bu yaz ABD'de junior NBA'de de yer alacak. Destek çok önemli. Takım arkadaşlarımdan biliyorum çok önemli yetenekli çocuklar heba oldu. Destek bulamadılar ve basketbol hayatları sona erdi." diyerek sözlerini tamamladı.