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Garry Rodrigues ilk maçında kırmızı kart gördü

Galatasaray'dan Al Ittihad'e giden Garry Rodrigues, takımı ile ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü.

Kaynak: Sporx.com
Garry Rodrigues ilk maçında kırmızı kart gördü
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16 Ocak 2019 17:11
Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues ilk maçında kötü bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılıların 10,25 milyon dolara gönderdiği yıldız oyuncu, Kral Kupasında Al-Washm ile oynadıkları karşılaşmada kenarda ısınırken yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

Oyuncu değişikliği sırasında yardımcı hakem ile tartışan Rodrigues, uyarılara kulak asmayınca üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rodrigues, kırmızı kartın ardından uzun süre itirazlarını sürdürdü ve sonrasında sahayı terk etti.

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