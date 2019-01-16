Garry Rodrigues ilk maçında kırmızı kart gördü

'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olanilk maçında kötü bir başlangıç yaptı.Sarı-kırmızılıların 10,25 milyon dolara gönderdiği yıldız oyuncu, Kral Kupasında Al-Washm ile oynadıkları karşılaşmada kenarda ısınırken yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.Oyuncu değişikliği sırasında yardımcı hakem ile tartışan Rodrigues, uyarılara kulak asmayınca üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Rodrigues, kırmızı kartın ardından uzun süre itirazlarını sürdürdü ve sonrasında sahayı terk etti.