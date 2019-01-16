Garry Rodrigues ilk maçında kırmızı kart gördü

Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues ilk maçında kötü bir başlangıç yaptı.
Sarı-kırmızılıların 10,25 milyon dolara gönderdiği yıldız oyuncu, Kral Kupasında Al-Washm ile oynadıkları karşılaşmada kenarda ısınırken yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.
Oyuncu değişikliği sırasında yardımcı hakem ile tartışan Rodrigues, uyarılara kulak asmayınca üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rodrigues, kırmızı kartın ardından uzun süre itirazlarını sürdürdü ve sonrasında sahayı terk etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-kırmızılıların 10,25 milyon dolara gönderdiği yıldız oyuncu, Kral Kupasında Al-Washm ile oynadıkları karşılaşmada kenarda ısınırken yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.
Oyuncu değişikliği sırasında yardımcı hakem ile tartışan Rodrigues, uyarılara kulak asmayınca üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rodrigues, kırmızı kartın ardından uzun süre itirazlarını sürdürdü ve sonrasında sahayı terk etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın